Verstappen insulta a Checo en pleno qualy del GP de Estados Unidos

Sergio ‘Checo’ Pérez y Max Verstappen captaron la atención de las cámaras internacionales luego de protagonizar (una vez más) un momento tenso en plena competencia, sólo que esta vez el reclamo se dio durante la qualy del Gran Premio de Estados Unidos.

En su primera vuelta de la Q3, el neerlandés se metió en la tercera posición, detrás de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, tras encontrarse con un pequeño obstáculo en el último sector de la pista.

Checo, quien estaba por iniciar el giro, optó por conducir despacio antes de llegar a la recta principal, dejando un espacio considerable para aquellos que estaban por detener el cronómetro.

So so close for Max Verstappen 😩



The Dutchman grabbed provisional pole but his time was deleted for track limits



He will start from P6 on Sunday#USGP #F1 pic.twitter.com/a1rgZ9iCgX