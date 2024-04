Verstappen se lleva el Gran Premio de Japón; ‘Checo’ fue segundo

Red Bull está imparable: logró su tercer 1-2 en la temporada de la Fórmula 1, luego de que Max Verstappen subiera a lo más alto del podio del Gran Premio de Japón, seguido del mexicano Sergio “Checo” Pérez.

La escudería logró en Bahréin y Arabia Saudita dominar el podio, mientras que Ferrari hizo su 1-2 en Australia.

Verstappen estuvo en cabeza básicamente de principio a fin, salvo por un pequeño retraso tras una parada técnica. Le siguió Sergio Pérez — 12,5 segundos más atrás — y Carlos Sainz, de Ferrari. Sainz cruzó la línea de meta 20 segundos después del holandés.

El tricampeón de la F1 vuelve a ser líder en el campeonato de este año y ha ganado 22 de las 26 carreras disputadas desde que comenzó la temporada 2023. Sólo otros dos pilotos han ganado carreras en ese tiempo: Pérez y Sainz, que ganó en Australia hace dos semanas.

Verstappen, desde luego, indicó que la temporada será competitiva y advirtió que Red Bull sufrir en los circuito callejeros.

Pérez alabó el poder mostrado hasta ahora por el RB20: “Estamos en un buen momento. Pienso que si somos fuertes en circuitos como este con muchas zonas de alta y media velocidad, pienso que podemos ser fuertes en cualquier otra pista”, indicó el mexicano.

En el circuito de Suzuka, la bandera roja se izó apenas unos segundos después de iniciar la primera vuelta cuando Alex Albon y Daniel Ricciardo se rozaron en la segunda curva y salieron despedidos fuera de la pista.

Los dos pilotos salieron por su propio pie, aparentemente sin lesiones graves. El reinicio se demoró 30 minutos para retirar los vehículos y limpiar.

