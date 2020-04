Video: Chicharito rompe en llanto al recordar a su abuelo Tomás Balcázar

Ciudad de México.- El delantero Javier “Chicharito” Hernández compartió, entre lágrimas durante una transmisión en vivo, su sentir por el fallecimiento de su abuelo y exfutbolista Tomás Balcázar.

En su interacción en Instagram Live, “Chicharito” también dio algunos detalles de los últimos instantes de la vida de su abuelo y las complicaciones médicas que apagaron su vida a los 88 años de edad.

Aunque ya viajó de Guadalajara con su pareja e hijo, el futbolista mexicano dedicó varios minutos en agradecer el legado de Tomás Balcázar.

