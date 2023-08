Video completo evidencia mentiras de Luis Rubiales

El viernes 25 de agosto Luis Rubiales declaró que Jennifer Hermoso lo había cargado durante la entrega de medallas tras ganar el Mundial femenil en Australia, pero imágenes con la secuencia completa salen a la luz y desmiente su versión.

La señal internacional oficial de la Final del Mundial femenino 2023 había hecho un switch de cámaras durante la entrega de medallas, esto no permitía ver la secuencia completa de la interacción entre Hermoso y Rubiales.

El ahora suspendido dirigente del futbol español mostró una serie de fotografías para encabezar un defensa, asegurando que la jugadora lo había levantado:

"Y en el momento en el que apareció Jenni, ella, me levantó a mí del suelo, me cogió pues por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien, me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y la que me acercó a su cuerpo, nos abrazamos y yo le dije: ‘Olvídate del penalti, has estado fantástica, sin ti no hubiéramos ganado este Mundial’.