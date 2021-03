Video: Joven jugador de hockey muere tras severo golpe en la cabeza

RUSIA.- Un jugador ruso de hockey sobre hielo murió tras recibir un golpe en la cabeza con un disco durante un partido disputado entre su equipo, el Dinamo San Petersburgo, y el Lokomotiv, según informó el club en un comunicado.

Se trata dell jugador, Timur Faizutdínov, de 19 años de edad, quien recibió el golpe el pasado 12 de marzo en un partido de la liga juvenil de hockey disputado en la ciudad de Yaroslavl.

El capitán del Dinamo fue atendido con urgencia en la misma pista de hielo y hospitalizado sin conocimiento en cuidados intensivos con pronóstico grave, pero lamentablemente los médicos no pudieron salvar su vida.

La Federación de Hockey de Rusia dio el pésame a la familia, a la que prometió ayudar, y varios partidos arrancarán con un minuto de silencio, incluido el que disputará el Dinamo ante el Neftianik.

La agencia noticiosa EFE señaló que en 2016, también murió el capitán del equipo juvenil del Metallurg cuando el disco le golpeó en el cuello, se dañó las vértebras al caer y murió dos semanas después.

El disco o pastilla con que se juega el hockey sobre hielo es de caucho vulcanizado, pesa entre 156 y 170 gramos y tiene tres pulgadas de diámetro y dos de grosor.

19-year-old MHK Dynamo St. Petersburg defenseman, Timur Faizutdinov, took a puck to the head vs. Loko Yaroslavl and is currently fighting for his life at the hospital. He's played 183 games for the Junior club and was named the captain at the start of the season. pic.twitter.com/oQ9vpZUUct