Aficionado cae por las gradas tras pelea en partido de la NFL

CALIFORNIA.- En clima tenso en el partido de NFL entre Los Angeles Rams y Minnesota Vikings disputado el pasado jueves en el Los Angeles Memorial Coliseum no solo estuvo dentro del campo de juego. Un grupo de fanáticos protagonizó una brutal pelea en las gradas, en la que uno de ellos cayó varias filas hacia abajo.

De acuerdo a Infobae, el enfrentamiento comenzó justo antes del final de la primera mitad en una de las gradas en la que había un aficionados de los Rams se metió con varios fanáticos de los Vikings. En las imágenes se ve al fanático de los Rams golpear a un aficionado de los Vikings en la cara y luego se vuelve loco.

#Vikings fans you didn’t win the game but looks like you won the fight. pic.twitter.com/28rhW8lVL9