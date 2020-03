Video: Renato Ibarra sale de la cárcel luego que su esposa se retractara

CIUDAD DE MÉXICO.- El futbolista ecuatoriano Renato Ibarra salió esta noche del Reclusorio Oriente, luego que su esposa, Lucely Chalá, negó que haya sido agredida físicamente el jueves de la semana anterior.

En su primera declaración, la pareja sentimental del ex jugador del América señaló que Ibarra la jaló del cabello y la aventó contra la pared, sin embargo, durante la segunda audiencia que se celebró esta tarde, señaló que no la agredió físicamente y que no recuerda haber realizado esa acusación.

Ante esta situación, los cargos de “tentativa de feminicidio y tentativa de aborto” le fueron retirados al jugador, y será procesado solo por “violencia familiar”, por lo que quedó libre con medidas cautelares.

José Luis Méléndez, médico perito, indicó que fue citado para declarar en el caso y que el embarazo de Lucely Chalá, nunca estuvo en riesgo luego del incidente.

“La defensa de Renato me solicitó. Ella está bien de salud, se sintió poco mal, pero todo bien, el embarazo no estuvo en riesgo”, sentenció.

El cuadro del América informó que separaba de manera definitiva al volante sudamericano, debido a este problema en el que se vio envuelto.