Video: Retiran la imagen de Messi del exterior del Camp Nou

ESPAÑA.- Después del fichaje oficial del astro argentino Lionel Messi al cuadro Parisino, el estadio principal del F.C. Barcelona retiró la imagen de ahora ex estrella.

Videos que circulan en redes sociales, se observa el gran cartel publicitario de Rakuten, uno de los principales patrocinadores del club, situado en el exterior del estadio Camp Nou, es retirada la imagen del argentino.

Luego que las autoridades del @FCBarcelona_es confirmaran que Lionel Messi ya no seguiría jugando con ese club, el equipo azulgrana removió al futbolista argentino de las gigantografías y otras áreas del Camp Nou, estadio donde el atleta jugó por más de 20 años. pic.twitter.com/E121x3fYQ6

La decisión se produce después de que el delantero argentino confirmara en una conferencia de prensa el domingo su partida del equipo azulgrana y en medio de las especulaciones sobre su posible fichaje por el París Saint-Germain (PSG).

Work begins immediately to remove Lionel Messi imagery from the Nou Camp 🚧pic.twitter.com/5ApzQRFDrg