Vikings repone derrotas consecutivas con victoria 21-13 ante Colts

Los Vikingos de Minnesota lograron reponerse tras dos derrotas consecutivas y vencieron 21-13 a los Colts de Indianápolis en la Semana 9 de la NFL, manteniéndose fuertes en la lucha por la NFC Norte.

El juego comenzó con un revés para Indianápolis: en su primera serie ofensiva, Jonathan Taylor perdió el balón, y los Vikings lo recuperaron.

Sin embargo, no pudieron capitalizar la oportunidad, ya que Sam Darnold fue interceptado en la zona de anotación por Zaire Franklin, cerrando el primer cuarto sin puntos.

En el segundo cuarto, los Colts tomaron la delantera cuando Darnold volvió a perder el balón tras una captura de Grover Stewart.

Kevin Moore aprovechó para anotar un touchdown, a pesar de que los árbitros inicialmente lanzaron un pañuelo en la jugada. Minnesota intentó acercarse antes del medio tiempo, pero el pateador Will Reichard falló dos intentos de gol de campo de 35 y 44 yardas, manteniendo a los Colts al frente.

La segunda mitad fue más favorable para los Vikings. Darnold se recuperó de su mala racha y conectó un pase de touchdown con Jordan Addison en una ofensiva de 70 yardas para empatar el juego.

Poco después, otro pase de Darnold a Jalen Nailor les dio la ventaja. Aun así, los Colts se mantuvieron en la pelea gracias a un gol de campo de 42 yardas de Matt Gay.

Pero fue Josh Oliver quien aseguró la victoria para Minnesota, recibiendo el último pase de touchdown de Darnold y sellando el marcador final.

Darnold terminó con 290 yardas, tres pases de touchdown y dos intercepciones, mientras que Joe Flacco completó 14 pases para los Colts.

