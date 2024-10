El delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior, no asistió a la ceremonia del Balón de Oro 2024, realizada este lunes, donde se premia al mejor jugador de fútbol masculino y femenino del año.

Pese a estar entre los favoritos para llevarse el galardón, el jugador optó por no viajar a París, una decisión tomada por su club, según informó una fuente cercana a Vinícius a The Associated Press bajo anonimato.

El 28 de octubre de 2024 marca una ocasión única en la historia del Balón de Oro, ya que es la primera vez desde 2003 que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes han ganado el premio en 13 ocasiones combinadas, no compiten.

Esta nueva etapa abre las puertas a otros jugadores destacados de la temporada, como el centrocampista español del Manchester City, Rodri, quien fue visto llegando a la gala en muletas después de una reciente lesión en el ligamento cruzado anterior..

Por otro lado, en la categoría femenina, Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcelona y la selección española, se posiciona entre las favoritas. Bonmatí, ganadora del Balón de Oro en 2023, competirá nuevamente con su compañera de equipo Caroline Graham Hansen y la joven estrella Salma Paralluelo, quienes también han sido fundamentales en el éxito del Barcelona, ganador de la Liga de Campeones y campeón español.

El Balón de Oro, otorgado por la revista France Football desde 1956 para los hombres y desde 2018 para las mujeres, es decidido mediante una votación de periodistas de los 100 países con mejor clasificación en el ranking de la FIFA.

Cada periodista selecciona a diez jugadores en orden clasificatorio, otorgando puntos según su posición. El jugador con más puntos gana el premio, un sistema que excluye la votación del público, a diferencia de los premios anuales de la FIFA.

Con esta edición, el mundo del fútbol espera conocer a las nuevas figuras que tomarán el relevo de Messi y Ronaldo en uno de los premios más prestigiosos del deporte.

Con información AP.