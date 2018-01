El Watford FC tiene nuevo estratega, entérate quién es

Agencia

INGLATERRA.- El español Javier García es el nuevo técnico del Watford FC de la Premier League de Inglaterra, tras la derrota del equipo contra Manchester City.



De acuerdo con Notimex, el club Watford FC de la Premier League de Inglaterra ha tenido un fin de semana bastante convulsionado, luego que el sábado perdió 1-3 ante Manchester City, hecho que desencadenó el despido del técnico Marco Silva y este domingo la directiva anunció la contratación del español Javier García como su nuevo estratega.

El mismo club inglés se encargó de hacer los anuncios oficiales, tanto de la destitución de Silva, como de la llegada de García al equipo, y reafirmarlo vía redes sociales, en sus cuentas oficiales.

También te puede interesar: Patriots, primer invitado al Super Bowl LII

✍️ | #watfordfc is delighted to announce the appointment of Javi Gracia as the club’s new Head Coach on an 18-month contract.



Welcome, Javi!



Find out more here ⤵️https://t.co/tFYSWXDW8u pic.twitter.com/0TQjqQJOqR