Rooney deja el Everton para reforzar al DC United

WASHINGTON, Estados Unidos.- El futbolista inglés, Wayne Rooney, dejará Inglaterra para ser nuevo miembro de la MLS.

Rooney, que actualmente jugaba con el Everton, se unirá a las filas del DC United. A través de sus redes sociales, el equipo de la MLS confirmó su nuevo fichaje.

De acuerdo a información de The Washington Post, Rooney será el jugador mejor pagado en la historia del club capitalino.

El inglés, de 32 años, fue transferido del Everton de la Premier League, conjunto con el que tenía contrato hasta el 2019. Por medio de un video, los ‘Toffees’ también aprovecharon para despedir a su símbolo.

La última temporada de Rooney en la Premier anotó 10 goles en 31 partidos, mejorando un poco lo que había realizado en las últimas dos campañas con el Manchester United.

El delantero se incorporó al Everton a los nueve años y se graduó de la Academia de los Blues antes de debutar en el primer equipo contra el Tottenham Hotspur en el primer día de la temporada 2002/03 de la Premier League, recordó el club.

El D.C. United, también oficializó la buena nueva para su fanaticada tras publicar en su portal declaraciones de Rooney, que dijo "Es fantástico unirse a D.C. United en un momento tan emocionante en la historia del club con la apertura del nuevo estadio en tan solo unas semanas".

Excited to be starting the next chapter of my career but just want to thank all the Everton fans for their amazing support last season. It meant a lot 👍💙👏