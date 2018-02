El West Ham despide a Slaven Bilic

Agencia

LONDRES.- El club inglés West Ham ha despedido al entrenador croata Slaven Bilic, luego de que el equipo sólo cosechó nueve puntos de 33 posibles, algo que lo deja en la zona de descenso de la Premier League, informa Notimex.

"El West Ham United confirma que Slaven Bilic ha dejado hoy su posición en el club", declaró el equipo de Javier "Chicharito" Hernández en un comunicado.

Su mayor logro fue terminar en la séptima posición en la Premier League.

Poco después se publicó en la página oficial de los "hammers" una carta de Slaven Bilic en la cual se despide de los aficionados y del club donde también militó en su época como jugador.

"Me gustaría decirle a la afición que estoy orgulloso por haber dirigido a un gran club como lo es el West Ham, ha sido más que un trabajo para mí, haber vestido estos colores como jugador y regresar como técnico me hace saber lo especial que es esté club", citó el estratega.

The Chairmen and board of West Ham United would like to place on record their thanks and gratitude to Slaven Bilic and his team.https://t.co/rg0Jvoh9Tf