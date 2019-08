West Ham y 'Chicharito' van por primer triunfo en Premier League

Notimex

La escuadra del West Ham United, que tiene entre sus filas al atacante mexicano Javier “Chicharito” Hernández, buscará este sábado su primera victoria dentro de la Liga Premier de Inglaterra 2019-2020, una vez que visite al sotanero Watford.

Los Hammers anhelan el triunfo a como dé lugar para evitar problemas tempraneros en la lucha por evitar la zona de descenso, pero enfrente tendrán a un rival que aspira a lo mismo y será local en la cancha del Vicarage Road.

Los londinenses llegarán a este duelo de la jornada tres de la Premier League con un punto acumulado gracias a su empate 1-1 de la semana anterior frente al Brighton & Hove Albion, partido en el que precisamente se hizo presente en el marcador “Chicharito” Hernández. Antes de la primera jornada fueron goleados por el campeón Manchester City.

