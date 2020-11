WWE despide a "La Muñeca" Zelina Vega por abrir una cuenta en OnlyFans

Staff

ESTADOS UNIDOS.- Zelina Vega, luchadora y quien acompañaba en un principio al luchador mexicano Andrade Cien Almas, fue despedida de la WWE.

La gladiadora habría sido suspendida porque a la empresa no le gustó que Vega tuviera su cuenta de OnlyFans, aunque utilizó la plataforma para subir desnudos.

OnlyFans es un servicio de contenido, en el que los creadores pueden subir material para ganar dinero de los usuarios que se suscriben.

Minutos antes de que la WWE hiciera oficial el anuncio, Vega reaccionó en Twitter pidiendo la sindicalización del gremio.

WWE has come to terms on the release of Zelina Vega. We wish her all the best in her future endeavors. https://t.co/RUebMGwBTA

La noticia de la salida de "La Muñeca" cayó como bomba entre los fans de la WWE debido a que poco a poco tomaba mayor protagonismo en Smackdown.

Apenas la semana pasada, la WWE comenzó a restringir el acceso de sus súper estrellas a redes sociales, como YouTube, Twitch y Cameo, llevándose gran parte de las ganancias.

Por eso, Vega decidió abrir su cuenta en Only Fans con un costo de suscripción de 30 dólares, lo que habría molestado a la WWE.

I want to say thank you all very much for the last 3-4 years @WWEUniverse, it was incredible. I would have never have been able to say “this is for you dad” if certain people did not believe in me. I love you all and I couldn’t have done it without your support 🙏🏽 pic.twitter.com/R4fI9r64Vm