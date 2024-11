Xolos vs América: cómo ver el partido que ya no estará en Youtube

El enfrentamiento entre Xolos de Tijuana y América, uno de los partidos más esperados del Play-In, ya no será transmitido por Youtube, a pesar de los anuncios previos. Tampoco estará disponible en televisión abierta o por cable, según informó Caliente TV, la empresa que posee los derechos de transmisión del equipo fronterizo.

El partido se jugará en el Estadio Caliente justo después del Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas. Este evento marca una situación inédita, ya que ninguno de los dos partidos será transmitido por señal abierta o restringida, optando ambos equipos por el uso exclusivo de plataformas de streaming para la temporada Apertura 2024.

