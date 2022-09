¿Y Chicharito? Martino confirma que solo irán tres delanteros al Mundial

La primera gran interrogante alrededor de la Selección Nacional ha sido resuelta por Gerardo Martino: solo llevará a a Qatar 2022 a tres de los cuatro goleadores que actualmente están convocados. Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Santiago Giménez se disputan tres lugares. Por ahora, el futbolista del Wolverhampton y el Mellizo están lesionados, mientras que el "Bebote" luce en el último sitio de la fila.

"No van a ir cuatro delanteros, pero mientras den motivo para ponérmela difícil, lo veo con mucho agrado. Seguro se hablará del que se quede fuera, pero el problema será la abundancia y no la escasez".

"Raúl era el uno, pero tiene una lesión y —en todo caso— lo que me produce satisfacción es que no estamos en problemas por escasez".

"Hoy, tenemos desigualdad con las posibilidades. Hay dos para jugar y dos que no pueden", recuerda el "Tata".

Eso significa, de entrada, la confirmación de que Javier Hernández no estará en la Copa del Mundo, más allá de lo que realice con el Galaxy de Los Ángeles:

"Con él, como lo he dicho, me he decidido por otros delanteros, esa es la realidad".