Yuki Tsunoda derrama amor en encuentro con Jason Statham

A pesar de que los espectadores de la Fórmula 1 ven a los pilotos de las escuderías como estrellas de cine, pero en la pista, hay que recordar que ellos también sienten admiración por otras figuras tanto del deporte como del cine.

Ese fue el caso del piloto de 23 años Yuki Tsunoda, con el reconocido actor de acción Jason Statham, con quien tuvo un encuentro bastante agradable durante el Gran Premio de Abu Dhabi.

El escudero de AlphaTauri, no pudo contener su sonrisa luego de que sus ojos se enfocaron en el protagonista de ‘Megalodón’ y ‘El transportador’ a quien tanto admira.

El corazón de Yuki latía tan rápido que Statham le dijo que mantuviera la calma e incluso le preguntó cómo se sentía en aquel momento, a lo que Tsunoda le respondió que ‘le había hecho el día’.

They say never meet your heroes, but nobody told @yukitsunoda07 😅



It's the crossover we've all been waiting for 🤝#F1 #AbuDhabiGP @JasonStath5261 pic.twitter.com/i3HVm7Czey