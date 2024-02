Zverev muestra su apoyo a Santi Giménez y presume su playera

La conexión entre Alexander Zverev y México trasciende las canchas de tenis y se adentra en la esfera del afecto y la amistad.

Tras asegurar su paso a los Cuartos de Final en el Abierto de Tenis Los Cabos, el tenista alemán sorprendió al público mexicano al celebrar luciendo una playera de la Selección Mexicana, en particular la número 11, perteneciente a Santiago Giménez.

Este gesto no solo evidencia su admiración por el país, sino también su cercanía con la cultura y el deporte mexicano.

A lo largo de su carrera, el atleta de 26 años ha dejado claro en varias ocasiones su aprecio por el fútbol mexicano. Un ejemplo memorable ocurrió durante un emocionante partido de exhibición frente a Roger Federer en la Plaza de Toros México en 2019, donde sorprendió a todos luciendo la camiseta negra de la selección nacional, conocida como el Tri.

Roger Federer and Alexander Zverev getting ready to play an exhibition match in front of a record-breaking crowd of ~42.000 fans in Mexico City. pic.twitter.com/hTERZXiJQR