CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ernesto Cordero, expresó su apoyo al candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, y por quien -dijo- votará el próximo 1 de julio.

En su cuenta de la red social Twitter, el panista escribió que conoce bien al abanderado de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.

Voy a votar por @JoseAMeadeK . Me consta su honestidad y capacidad. A diferencia de los otros candidatos, su trayectoria es limpia y de resultados. — Ernesto Cordero (@ErnestoCordero) 20 de mayo de 2018

Apoyo y agradecimiento

Por su parte, el candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, agradeció esta tarde el apoyo a su candidatura que hizo público por la mañana el senador panista Ernesto Cordero.

El abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), y Nueva Alianza (Panal), escribió en su cuenta de Twitter @JoseAMeadeK: "Me siento muy agradecido y orgulloso. Le aprendí mucho a Ernesto. Fue mi primer amigo en la universidad y mi jefe. Su apoyo me compromete mucho a trabajar como él me enseñó, siempre por México".

Me siento muy agradecido y orgulloso. Le aprendí mucho a Ernesto. Fue mi primer amigo en la universidad y mi jefe. Su apoyo me compromete mucho a trabajar como él me enseñó, siempre por México. https://t.co/Mf5rAgcnnc — José Antonio Meade🇲🇽 (@JoseAMeadeK) 20 de mayo de 2018

En tanto, El expresidente Vicente Fox celebró que el panista Ernesto Cordero haya anunciado su voto a favor de José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México.

Previamente, escribió en su red social en favor del video del panista Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de Por México al Frente, que impulsan los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

"Bravo campeón!! Duro y a la cabeza de QUIEN propone descarrear a México. Ya sabes quién!! Todos ya sabemos quién!!", redactó.

Anaya Cortés subió a su red social el video donde está golpeado una pera de box para relajarse previo al debate entre los abanderados presidenciales.