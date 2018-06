Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Ernesto Cordero presentó esta tarde una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República para pedir que se investigue a Ricardo Anaya y a los hermanos Barreiro, por el supuesto delito de lavado de dinero.

Una vez que la PGR ha argumentado que necesita una denuncia, Cordero Arroyo dijo que qué espera la dependencia para llamar a declarar a los Barreiro.

A las 18:30 presentaremos denuncia en @PGR_mx (SEIDO) en contra de @RicardoAnayaC . A la salida platicaremos con los medios. Reforma 75 Col. Guerrero — Ernesto Cordero (@ErnestoCordero) 11 de junio de 2018

De acuerdo con información de Notimex, entrevistado al salir de la Procuraduría General de la República (PGR), el legislador explicó que lo que solicita en su queja es que se tomen en consideración el nuevo video en el que se vincula al aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente con actividades ilícitas.

Asimismo, que se llame a declarar a los hermanos Barreiro y a Anaya Cortés, además de que la autoridad financiera revise los estados de cuenta del aspirante presidencial y su familia.

Cordero Arroyo dijo no tener preocupación alguna por una posible expulsión del Partido Acción Nacional (PAN), y sostuvo que “nuestro candidato no es una persona honesta, a quien deberían expulsar es Anaya y no a los panistas honestos”.

Según el legislador, ni Anaya ni las personas que lo rodean actualmente son personas honradas, por lo que llamó a la autoridad a actuar en apego a derecho en este caso, pues aseguró que las nuevas evidencias de los hermanos Barreiro hacen evidente los negocios y delitos en qué estaría implicado el candidato presidencial.

Problemas en la campaña

A horas del tercer debate presidencial, a celebrarse este martes en Mérida, se viven momentos de nerviosismo y tensión en el seno de la campaña de Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al Frente.

La revelación el jueves pasado de un video en el que el empresario queretano Juan Carlos Barreiro acepta haber transferido dinero lavado para la campaña de Anaya, en retribución a favores recibidos por éste cuando era alto funcionario del gobierno de Querétaro, tomó descolocados al candidato y estrategas del Frente que temen que el nuevo escándalo termine por desplomarlos en las encuestas electorales.

No son para menos las preocupaciones del Frente por los efectos del nuevo escándalo. Según el tracking que realiza diariamente Innova Studio (innovastudio.com.mx), la intención de voto de Anaya cayó 1.2% del viernes al sábado, al pasar del 21.2 al 20%.