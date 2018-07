Mensaje Gobernador de Yucatán con motivo de las elecciones

Redacción/ SIPSE

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras las elecciones federales del 1 de julio que se llevaron a cabo en México, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdió el registro, al no alcanzar el 3% de la votación federal para presidente, senadores y diputados.

Los resultados del Instituto Nacional Electoral (INE), este partido contabilizó 2.915% de los votos, faltando con ello más de 46 mil 484 votos para llegar al mínimo necesario y conservar su registro.

También te puede interesar: AMLO agradece a Meade y Anaya 'no pasarse de lanza'

Luego del contundente resultado que arrojó el PREP, se reflejó una preferencia electoral muy marcada a favor del candidato de Morena y hoy virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y como resultado "aniquilador" cinco partidos políticos en la línea de perder su registro federal.

Con base en Excélsior, con los cómputos distritales al 100%, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) recibió el resultado final de la elección presidencial, al tener un conteo de 30 millones 113 mil 483 electores, es decir, 53.19% de los sufragios a su favor.

En la misma crónica de la muerte anunciada del PRD en este sufragio electoral, se encuentran otros cuatro partidos políticos al obtener: Movimiento Ciudadano ( 1.785%); Nueva Alianza ( .99%); Partido Verde Ecologista (1.857%); Encuentro Social ( 2.70%)

INE ha dicho que para que un partido mantenga el registro debe obtener 3% por ciento de la votación en cualquiera de las elecciones federales.

INE ha dicho que para que un partido mantenga el registro debe obtener 3% de la votación en cualquiera de las elecciones federales.

Con base con información del portal de Debate, este efecto domino se dio luego de que Andrés Manuel López Obrador, recaudara 30 millones 112 mil 109 votos.

De acuerdo con Entorno Político, significaría que estos partidos políticos no podrán participar en las próximas elecciones federales intermedias que se llevarán a cabo el próximo 2021.

Según el Artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos dice que: ‘aquel partido político que no obtenga por lo menos el 3 por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente, tratándose de partidos políticos nacionales, perderán el registro’.

Esto representa el declive del partido de los maestros; Nueva Alianza es el partido integrado por los profesores, y debido a su coalición con el PRI obtuvieron el fracaso.

Para las próximas elecciones los partidos que seguirán con registro federal serán: Morena, PAN, PRI y PT.

Sin embargo, a pesar de que el Partido Encuentro Social (PES) estaba en coalición con el partido ganador de la presidencia, Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), no obtuvo el porcentaje necesario para seguir adelante.

Porcentaje de PES (Partido Encuentro Social)

Presidencia: 2.68 por ciento

Senadores: 3.52 por ciento

Diputados: 2.41 por ciento

Porcentaje NA (Nueva Alianza) Presidencia: 1.08 por ciento Senadores: 2.35 por ciento Diputados: 2.53 por ciento



Por otra parte, los partidos Movimientos Ciudadano (MC) y Partido del Trabajo (PT) tuvieron un porcentaje en 1.77 y 2.87 en la elección presidencial, pero no quedarán fuera porque recuperaron terreno en las diputaciones y senadurías con porcentajes de entre cuatro y cinco.

Cabe mencionar que durante este conteo final, la discusión en el Consejo General del INE se centró en el desgaste que tuvieron los funcionarios de casilla con el recuento de votos más alto de la historia del país, por lo que hubo consejeros que pidieron ya una reforma electoral que incluya el voto electrónico.

“Ya no le demos vuelta señores de los partidos políticos que van a integrar las cámaras, necesitamos modificar el sistema, impulsar el voto electrónico en este país, no hay vuelta de hoja, eso nos ayudaría a tener un esquema de capacitación mucho más sencillo, no habría necesidad de imprimir boletas, no habría necesidad de imprimir actas”, dijo el consejero Marco Baños ante los representantes de los partidos políticos.