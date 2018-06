¡AMLO SIGUE ABARROTANDO EVENTOS AQUI EN TIKUL Y CHATEUMAL, UN EXITO EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN!

Redacción

CHETUMAL, Q.Roo.- La candidata a presidenta municipal por la coalición Morena-PT, Laura Beristain Navarrete recibió el espaldarazo del aspirante a gobernar la nación, Andrés Manuel López Obrador, durante su segunda visita proselitista a Quintana Roo, en esta ocasión en Chetumal, la ciudad capital, desde donde hizo un llamado a la sociedad quintanarroense a cerrar filas en torno al único proyecto que representa el cambio verdadero para México, el estado y por supuesto Solidaridad.

La candidata a presidenta municipal por Solidaridad, recibió todo el respaldo del candidato a la presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, que tras su triunfo en el tercer debate presidencial, viajó a la capital quintanarroense a un encuentro ante miles de ciudadanos que le refrendaron su apoyo, con lo que se prevé que el político tabasqueño arrase en las urnas el próximo primero de julio.

“De la mano con Andrés Manuel López Obrador vendrá la regeneración de nuestro país, el estado de Quintana Roo y sus municipios. Me siento halagada por el respaldo que me brinda nuestro candidato y futuro presidente de la República, lo que para mí significa un doble compromiso moral con la sociedad solidarense de que no les voy a fallar y juntos comenzaremos a escribir una nueva historia para nuestro municipio, lejos de las falsas promesas y las mentiras que es lo único que hemos recibido de quienes hace dos años nos prometieron el cambio y hoy seguimos igual que antes”, reconoció Beristain Navarrate.

La candidata coalicionista afirmó que Solidaridad es un municipio joven que enfrenta problemas de un municipio viejo: crecimiento en desorden, carencia de servicios, inseguridad y la deforestación de sus áreas verdes restando calidad de vida a sus habitantes. -Ya no se puede vivir en un destino turístico de primera como ciudadanos de segunda –aseguró.