Material electoral

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- “¡Quintana Roo ya decidió! recuperar la paz y la tranquilidad son los principales motivos por los que el electorado va con los candidatos del Frente prueba de ello fue el espectacular y multitudinario cierre de campaña en Playa del Carmen, que seguramente se replicará en los demás municipios”, señaló Mayuli Martínez, candidata a senadora de la coalición “Por Quintana Roo al frente”.

En ese sentido, aseguró que pese a que en los últimos 10 años se ha triplicado el gasto en seguridad, el problema no se ha resuelto; al contrario, ha empeorado; por ello, durante el gobierno de Ricardo Anaya se duplicará el tamaño de la Policía Federal.

Por la mañana, ante la Barra de Abogados de Quintana Roo, comentó que el México que ven los niños es el que todos tenemos que ver. El México de la paz, la concordia, la tranquilidad y la confianza en la gente de bien empieza la noche del primero de julio.

“No vive en paz quien no puede salir a la calle con tranquilidad; no vive en paz la mamá que despide a sus hijos en la mañana y no sabe si regresarán o en qué condiciones; no puede vivir en paz la mamá, la esposa de un ser querido que ha desaparecido”, destacó.

La abanderada de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), sostuvo que se quiere un clima de paz para alcanzar un estrato económico que genere empleos, condiciones de igualdad. La paz tiene que ver también con que tengamos una clase política que no incurra en corrupción, detalló.

“La paz y la tranquilidad entendiéndolas como una visión integral que, por un lado, tiene que ver con la seguridad, garantizar que se recupere lo que se ha perdido, pero no sólo implica eso, sino que tiene que ver con una economía que crezca.”

Mayuli aseveró que “la paz no sólo es la ausencia de conflicto, es libertad y felicidad, yo la quiero para Quintana Roo y para México, y la vamos a construir todos juntos la vamos a recuperar.