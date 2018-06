BOLETAS ELECTORALES

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Julián Ricalde Magaña, candidato a senador de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano llamó a los quintanarroenses a votar por los aliados del gobernador Carlos Joaquín González, a fin de que se construya un mejor futuro en los once municipios con el total apoyo de los representantes en el Congreso de la Unión.

Sostuvo que para dar continuidad con resultados efectivos a la población es necesario que los candidatos de la Alianza Por Quintana Roo al Frente, ganen las elecciones en los once municipios, las cuatro diputaciones federales que están en juego, así como los escaños en el senado de la república.

El ex Secretario de Desarrollo Social llamó de manera respetuosa al electorado quintanarroense a no dar oportunidad a los representantes del grupo político que se enriqueció al amparo del poder político, ni a los que cobijados en otros partidos siguen las órdenes de los dos últimos ex gobernadores.

Julián Ricalde Magaña sostuvo que a diferencia de los candidatos a senadores de las otras coaliciones, él tiene la experiencia y los conocimientos en la administración pública para representar de forma digna a Quintana Roo en el Congreso de la Unión, además de que contribuyó a lograr la alternancia con el triunfo de Carlos Joaquín González.

El candidato a senador de la coalición Por Quintana Roo al Frente continúo hoy con su campaña proselitista con una caminata en la región 230 junto con Karla Romero, candidata a diputada federal por el distrito 03.