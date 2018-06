BOLETAS ELECTORALES

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- A una semana de que concluyan las campañas políticas, los candidatos del Partido Morena, especialmente, Patricia Palma Olvera, no ha recibido ni un peso para cubrir los gastos de su campaña, toda vez que ninguna de las dirigencias nacional y estatal le ha entregado parte del financiamiento público autorizado por el Instituto Nacional Electoral.

“No se me ha asignado el dinero, yo no tengo ningún peso de Morena. Mi propaganda la ha hecho la sociedad. Yo no tengo un peso de Morena en el Estado o del PT y puede ser investigada mi propaganda”, afirmó la candidata por el Distrito 02, de la coalición Juntos Haremos Historia.

En conferencia de prensa, reconoció que como candidata, pende un hilo porque hasta el momento no ha comprobado el origen de los recursos económicos que utilizó para sus utilitarios de campaña, tales como banderines, lonas, entre otro tipo de propaganda electoral.

La abanderada de los Partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) aseguró que toda su propaganda es donada y elaborada por sus amigos de diversas dependencias e instancias de gobierno, las cuales afirmó han sido destruidas por sus contrincantes.

“Espectaculares fueron dos uno en Carrillo y uno en José María Morelos y lonas, me fueron donadas por mis amigos y entonces en la medida que se han ido destruyendo, mis amigos en todas las dependencias y secretarías, de su dinero, han ido a imprimir más”, señaló.

Según los informes entregados al INE, la candidata a diputada federal reportó haber gastado en todo el primer mes de la campaña apenas 710 pesos, mientras que todo lo demás lo reportó como apoyos en especie, sin costo alguno.

La candidata también denunció haber sido víctima de amenazas, aunque no quiso dar mayor información sobre el tema o la denuncia penal respectiva.

“Voy a tratar de que se acelere la investigación, para hacer la denuncia ante quien resulte responsable, pero las pruebas ya las tenemos, solo espero que me la certifiquen notarialmente”.

Aseguró que ante esa situación, solicitó en su momento protección, sin que hasta la fecha haya tenido respuesta alguna, aunque no supo explicar ante que autoridad se pidió el apoyo de vigilancia.