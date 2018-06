Estamos terminando en Las Margaritas y Comitán la gira de tres días por Chiap

Redacción/SIPSE

CHETUMAL.- A unas horas de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a Chetumal, la candidata al Senado de la República por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Marybel Villegas Canché, vistió algunas colonias de la capital del Estado.

En la colonia Pro-Territorio y el centro de la ciudad, la candidata llevó de casa en casa el mensaje del hombre de la esperanza y les aseguró que con su voto desde el próximo primero julio México tendrá un cambio verdadero.

Les recordó que este miércoles Andrés Manuel estará en la explanada del Palacio de Gobierno a partir de las tres de la tarde dando a conocer sus compromisos con México y con los quintanarroenses.

Mientras caminaba, Villegas Canché escuchó las necesidades de los vecinos, quienes le aseguraron que hasta el momento no hay ningún cambio, que aún hay falta de oportunidades, no hay trabajo e incluso existe una fuerte falta de servicios públicos como la recoja de basura, pues desde hace una semana el camión de la basura no pasa.

Es por ello que les pidió el voto de confianza por todos los candidatos de Morena, pues sólo cambiando desde el Presidente de la República, Senadores, Diputados y Presidentes Municipales, se podrán realizar los cambios que México requiere.