CANCÚN, Quintana Roo.- Una policía con una mayor percepción económica, más capacitada de manera profesional y con mejor equipo estaría en condiciones de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía de Cancún y de todo el municipio de Benito Juárez, afirmó Gaby Pallares, candidata a diputada federal por el Distrito 04 de la coalición “Por Quintana Roo al Frente”.

De acuerdo con un comunicado, la abanderada de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) se dijo convencida de escuchar a los policías, conocer sus inquietudes y desde la cámara federal legislar para que se puedan mejorar sus condiciones de trabajo, la capacitación y el equipamiento.

“La seguridad es una tarea de todos, como diputada federal legislaré para atraer más recursos que se canalicen en materia de seguridad y trabajaré de la mano apoyando al gobernador del estado y a las autoridades municipales”, afirmó.

Gaby Pallares manifestó que la seguridad es uno de los puntos en donde la ciudadanía le pide que no se olvide de la gente, de las regiones que ha visitado y que desde la Cámara de Diputados legisle a favor de la población porque ya no quieren ver más a políticos que sólo cuando piden el voto los visitan y después no cumplen sus promesas y los ignoran.

“Yo voy a ser una legisladora cercana a la gente porque soy una persona que conoce las necesidades de Cancún porque aquí crecí, aquí nacieron mis hijos, mis nietos y para ellos quiero un mejor Cancún”, comentó.

Expuso que junto con su compañera de fórmula Haydé Saldaña, han escuchado de comerciantes, de ciudadanos y gente de distintos sectores que la seguridad es una de sus mayores preocupaciones y por ello van a trabajar fuerte por Cancún y por Quintana Roo.