¡AMLO SIGUE ABARROTANDO EVENTOS AQUI EN TIKUL Y CHATEUMAL, UN EXITO EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN!

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- Gaby Pallares, candidata a diputada federal por el Distrito 04 de la coalición “Por Quintana Roo al Frente”, expresó que desde la Cámara de Diputados será una aliada de la gente, ya que legislará para apoyarla en temas que se puedan reflejar en un beneficio directo o de su propia comunidad.

De acuerdo con un comunicado, ante los vecinos de varias regiones y supermanzanas que ha recorrido, la abanderada del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, dijo que ha sido clara al señalar que no es una aliada de grupos ni tiene compromisos con “padrinos” “porque soy una candidata ciudadana que participa por una coalición de partidos y que tiene bien claro que su única alianza es con la población”.

“Ni la lluvia nos ha impedido escuchar la voz de la población y porque mi compromiso es con ella, vamos a trabajar para lograr reducir el IVA a la mitad y fortalecer la economía de las familias”, expresó.

Indicó que el tema del IVA es uno de los asuntos que más le ha pedido la gente, para que ella en la Cámara Federal pueda legislar y plantear iniciativas que permitan reducirlo del 16 al 8 por ciento.

“Yo nunca he sido diputada y no he avalado alguna ley que afecte a la gente”, comentó Gaby Pallares.