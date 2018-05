Agencia

FELIPE CARRILLO PUERTO, Quintana Roo.- Está a la vista el abandono en que se encuentran sumidas muchas comunidades mayas así como el uso de programas sociales por el ayuntamiento priista para beneficiar a su candidata, esto pudo observarse nuevamente durante el recorrido que hizo ayer José Esquivel, Chak Me’ex, por las comunidades de Tabi, Chunhuas, Yodzonot Nuevo, Betania y San Luis.

De acuerdo con un comunicado, el candidato a presidente municipal de la coalición Por Quintana Roo al frente, José Esquivel, sostuvo encuentros con habitantes de estas comunidades y en cada una de ellas escuchó quejas contra el ayuntamiento por la falta de atención y la casi nula realización de obras.

Durante la gira Chak Me’ex escuchó también palabras de reconocimiento por sus acciones realizadas a favor de la gente, en Tabi por ejemplo le agradecieron el apoyo otorgado cuando fue representante de servicios educativos en la zona maya pues hizo realidad la construcción de la escuela primaria .

“Mientras que la administración municipal actual no ha querido resolver el problema de alumbrado público”, dijo Tomas Balam.

Al hacer uso de la palabra, José Esquivel señaló que en tiempo de elecciones el ayuntamiento está entregando materiales para construir baños creyendo que con eso van a comprar la conciencia y el voto de los ciudadanos. “Están equivocados la gente ya los conoce a ellos y preferirá votar por nosotros los candidatos del PRD, PAN y MC para que continuemos en la zona maya el cambio iniciado en el estado”, dijo.

Al platicar con los habitantes de Chunhuas Chak Me’ex dijo que como presidente municipal realizará programas productivos para el campo con el objetivo de que los jóvenes no se vean obligados a salir a trabajar en los hoteles de la llamada Riviera Maya. En Yodzonot Nuevo sus habitantes dijeron: no tenemos carretera, ni tenemos calles en la comunidad, solo un poste de alumbrado público funciona, no hay obra en el centro de la población y la cancha es solo una fea plancha de concreto.

En Betania le mencionaron que el ayuntamiento instaló en el parque juegos que pueden comprarse en alguna tienda departamental. “Con esos juegos infantiles el parque costaría unos 150 mil pesos, pero ellos lo han facturado en medio millón de peso haciendo un mal uso de recursos aportados por el congreso de la unión”, dijo José Esquivel.

En las comunidades mencionadas, Chak Me’ex reiteró su compromiso de atenderlas permanentemente y así dijo también a la gente que lo recibió en San Luis, comunidad que acaba de cumplir cincuenta años de fundada y que no ha cambiado mucho desde su creación, está a orilla de carretera y solo el primer cuadro tiene calles pavimentadas. Por eso doña Linda dijo que la comunidad de San Luis confía en su proyecto, que José Esquivel va a ganar y nos apoyará para mejorar la imagen de esta población.