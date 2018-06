¡AMLO SIGUE ABARROTANDO EVENTOS AQUI EN TIKUL Y CHATEUMAL, UN EXITO EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN!

Redacción/SIPSE

COZUMEL, Quintana Roo.- Pedro Joaquín, candidato a la presidencia municipal de Cozumel de la Coalición por Quintana Roo, se comprometió a destinar parte del sueldo como alcalde para impulsar a los jóvenes con deseos de superarse y aportar al desarrollo del destino.

Lo anterior, lo dio a conocer en un encuentro que sostuvo con el sector juvenil, a quienes les dijo que con el voto de confianza de los cozumeleños tendrá la oportunidad de poner en marcha las propuestas que en transcurso de los 34 días de campaña ha dado a conocer.

De acuerdo con un comunicado, informó que, en su gobierno, una parte del sueldo del presidente municipal irá destinado a un fondo para apoyar a jóvenes que quieran iniciar con un nuevo negocio, también destinará una parte del mismo para ayudar a los deportistas de alto rendimiento e indicó que está impulsará al deporte de barrio para que los jugadores puedan salir a competir fuera de la isla e ir creciendo en el ámbito deportivo.

“Tenemos que abrir las puertas a los jóvenes, en este proyecto político quiero trabajar de la mano con la juventud, ésta es una generación de mucho conocimiento, sólo les falta participar y por ello nosotros queremos tenderle esa mano que necesitan” enfatizó el candidato cozumeleño.

Por otro lado, puntualizó que en esta contienda no hay ningún otro candidato que haya trabajado tanto en el desarrollo económico como él, por ello tiene en claro que no se puede tener crecimiento laboral si no hay crecimiento empresarial, subrayó, que si no se abren nuevas empresas o crecen las que ya existen, no se puede generar más empleo.

En ese sentido, Pedro Joaquín aseveró que está dispuesto a promover cero impuestos a las empresas que garanticen la contratación de jóvenes, hombres y mujeres cozumeleños, por qué dijo estar seguro que se cuenta con ciudadanos originarios o que radican en la isla que tienen la preparación y la responsabilidad que las empresas requieren.

Pedro Joaquín puntualizó que en el proyecto que encabeza se le dará espacio a todo joven que quiera iniciar una carrera en el sector público o en la política, mientras que a los estudiantes se les incentivará con becas para que en un futuro se tengan más y buenos profesionistas.

En su momento, los jóvenes que se reunieron con el abanderado por la “Coalición por Quintana Roo” le agradecieron por ser el único candidato que lo ha tomado en cuenta y que los tiene presentes no sólo en tiempo de campaña, si no en el plan de gobierno.

“Desafortunadamente, a los jóvenes, por unos pocos nos tachan de flojos, irresponsables, sin un objetivo en la vida, pero la realidad no es así, somos una mayoría que quiere formar parte activa en la sociedad y Pedro Joaquín nos ha dado esa confianza, cree en nosotros y eso es de agradecer” enfatizó Lucia Angulo Marí.

Los jóvenes como Eduardo Sánchez, joven que ha destacado como el mejor promedio en Bachilleres de Cozumel; Lucia Angulo Escalante, cozumeleña estudiante en una institución educativa de Yucatán; Adolfo de la O, deportista y actual campeón de “Norteamérica en tabla vela; Limberth Martín, embajador de las Naciones Unidas para la agenda 2030 para el desarrollo sustentable, entre otros agradecieron al candidato tomarlos en cuenta para su gobierno y sí así lo decide la ciudadanía estarán brindando su apoyo para rescatar Cozumel.