COZUMEL, Q. Roo.- “Cozumel está orgulloso de sus maestros, de su vocación por la enseñanza y de su esfuerzo por dar lo mejor de sí para formarnos, para formar a nuestros hijos y a las generaciones venideras” dijo hoy Pedro Joaquín durante su segundo día de proselitismo y que coincide con la celebración de los 100 años de la conmemoración del Día del Maestro y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Reunidos en las instalaciones del PRI local, en medio de un ambiente de cordialidad y apoyo al candidato de la Coalición por Quintana Roo, Pedro Joaquín mencionó “Quiero agradecerles todo lo que hacen. Necesito que me acompañen en los tiempos que vienen. Hay que adaptar las nuevas tecnologías a la cultura del conocimiento y a estar más preparados para rescatar a Cozumel del vacío de identidad que la han convertido”.

Recordando su infancia dijo: “ustedes quienes me educaron, quienes intervinieron en mi vida profesional y me inculcaron la vocación de servicio, quiero agradecerles porque esa educación es la que hoy me impulsa a querer hoy rescatar Cozumel para darle una mejor calidad de vida a sus habitantes”.

Destacando “Se necesita conformar un Gobierno Municipal que sea una mano amiga, por ello se comprometió hacer una sinergia administrativa para aportar a las necesidades que se tienen en todas las escuelas.

Por su parte, varios maestros afirmaron que ven en Pedro Joaquín, una oportunidad de esperanza, honestidad, credibilidad y un trabajo continuo en beneficio de la educación.

Por la mañana, el candidato de la Coalición por Quintana Roo inició el día saludando conductores en el cruzamiento de la avenida Juárez con 65 avenida, visitó varias casas de la localidad y por la tarde, estaría visitando a los vecinos de las colonias San Miguel I y CTM, para escuchar sus peticiones, necesidades e ideas para incluirlas en sus planes a futuro, así para exponer a detalle los ejes que conforman su propuesta para un nuevo gobierno.