COZUMEL, Quintana Roo.- Pedro Joaquín anunció ayer siete líneas estratégicas que conforman su propuesta de gobierno en materia de Seguridad Pública para la isla de Cozumel. El candidato de la Coalición por Quintana Roo afirmó “tenemos una estrategia con visión dual: prevención y reacción que dará tranquilidad a los habitantes de la isla”.

De acuerdo con un comunicado, el aspirante a la presidencia municipal por Cozumel, Pedro Joaquín, presentó ante los medios de comunicación y vecinos de la colonia San Miguel, las líneas estratégicas que integran su propuesta de gobierno en materia de Seguridad Pública, las cuales están enfocadas a la reactivación de programas, presencia policiaca en la isla y reforzamiento en equipamiento al cuerpo policiaco.

Teniendo como sede el parque “Las Gradas”, ubicado en uno de las zonas con mayor índice de inseguridad en la Isla, el candidato de la Coalición “Por Quintana Roo”, detalló cada una de las siete líneas que integran este eje, y aseguró se buscará trabajar de la mano con el Gobierno Federal y Estatal, las Fuerzas Armadas y la participación de la ciudadanía, como base principal.

Como primer punto destacó la importancia de rescatar las áreas públicas, que hoy son un foco rojo, en ésta se buscará implementar programas deportivos, recreativos y culturales, seguidamente, comentó que la ciudadanía debe tener un sistema de respuesta inmediata, por esa razón, se buscará reestructurar las casetas de policías con la dotación y equipamiento adecuado.

Porque sabe que la participación ciudadana es importante, en estas líneas sobresale el programa de policía en tu colonia, a fin de contar con elementos preparados al alcance de los vecinos. “Se necesita de una pronta respuesta, para que el ciudadano vuelva a confiar en la policía”. También habló de reforzar la seguridad en los hogares, mediante el programa vivienda segura, sobre todo en las zonas más vulnerables.

Pedro Joaquín, esta consiente que la labor conjunta es primordial, por esa razón se buscará reactivar la policía escolar, toda vez que dijo “no hay colonia que en mis caminatas me pida regresemos a los poliabuelitos a las escuelas. Porque ellos no solo cuidan el tráfico a la hora de entrada y salida, sino que dan amor a nuestros niños”, un programa al que consideró no se debió quitar.

El aspirante a la Presidencia Municipal, aseveró que para tener una Isla segura se necesita contar con más patrullas, así como motopatrullas, mismas que hagan sus rondines en todas las colonias, durante las 24 horas del día, toda vez que los robos a casa habitación comenzaron hacerse por las mañanas cuando la gente sale a trabajar, y ahora hasta durmiendo los dueños entran a robar.

Comprometido con las mujeres y como última línea destacó una unidad especializada en delito contra la mujer, la cual aseveró buscará atender a toda aquella dama que haya sufrido alguna agresión, ésta sería liderada por una mujer para sentir son más confianza, y subrayó que “Si no atacamos el problema desde la raíz, no podemos recuperar el Cozumel de paz y tranquilidad. La base fundamental de esta estrategia es la denuncia”.