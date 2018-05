Pedro Joaquín reconoce el valor de los adultos mayores

Redacción/SIPSE

COZUMEL, Quintana Roo.- “Ustedes son la memoria y la experiencia insustituible de nuestra historia en Cozumel” dijo Pedro Joaquín, candidato a la presidencia municipal de Cozumel de la Coalición Por Quintana Roo, al reunirse la mañana de este viernes con personas de la tercera edad, ahí escuchó sus peticiones y preocupaciones, además compartió con ellos sus propuestas para que todos vivan en un mejor Cozumel.

De acuerdo con un comunicado, como una persona sincera, franca y de confianza, fue como parte de este sector de la población catalogó a Pedro Joaquín, quien tuvo la oportunidad de platicar sobre su larga formación laboral, fuera del servicio público, el detonante que lo llevó hacer aspirante a la alcaldía de la Isla.

El candidato habló de las enseñanzas que le dejaron sus abuelos, don Nassim Joaquín y Miguelina Coldwell, así como el de su señor padre Pedro Joaquín Coldwell, quienes trabajaron y sirvieron a Cozumel, tierra a la que considera no dejará se hunda por las malas decisiones de un gobierno que ha robado la paz y tranquilidad a sus habitantes.

“Reconozco que no he participado en el trabajo del servicio público, pero no estoy dispuesto a ver cómo esta isla sigue caminando sin rumbo. No nos merecemos lo que vivimos en la actualidad. Hoy se requiere de un gobierno que cumpla con lo que la gente pide, con ideas frescas y con un liderazgo político”, aseguró el candidato de la “Colación Por Quintana Roo”.

En este encuentro, al hacer uso de la palabra, el profesor jubilado Gaspar Carrillo Cervantes, destacó primeramente que la inseguridad va creciendo día con día, y señaló también las pésimas condiciones en las que se encuentran las tres unidades deportivas, las cuales no tienen el mantenimiento adecuado y no hay alumbrado público, poniendo en riesgo a los deportistas.

Por su parte, la profesora jubilada María de Lourdes Carvajal Rojas, dijo que de los años que lleva viviendo en Cozumel nunca había visto tanto problema con la sobrepoblación de perros y gatos. “Sé que de esta reunión saldrán cosas positivas, este tema que expongo es trabajo conjunto de la población y gobierno. Por eso le pido tome en cuenta este problema que nos afecta”.

La profesora jubilada, Victoria Osorio Jiménez, agradeció que se les haya tomado en cuenta para ser escuchados, y pidió al candidato escuchar propuestas enfocadas a rescatar a Cozumel en materia económica y proyectos para mejorar su imagen, la educación, el medio ambiente y el turismo. “Nosotros también nos seguimos preparando. Por eso agradezco que nos escuche y nos permita opinar de lo que vemos se ha perdido”.

Para finalizar Pedro Joaquín reiteró “Mi compromiso es trabajar de la mano del DIF Municipal, del Voluntariado para acompañar a que ustedes tengan una vida más placentera, para que no sean olvidados por la sociedad, para que tengan mejores condiciones de vida, pero sobre todo, para que sigan siendo pilar fundamental de la historia pasada, presente y futura de nuestra comunidad”.