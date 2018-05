Apuesta Pedro Joaquín por un Cozumel próspero

Redacción/SIPSE

COZUMEL, Quintana Roo. -“El sector que mantiene este país y que genera el 80 por ciento de empleo son las pequeñas y medianas empresas, con lo que se mantienen millones de familias mexicanas por eso vamos por un Cozumel próspero” enfatizó el candidato de la Coalición por Quintana Roo a la presidencia municipal de Cozumel, Pedro Joaquín, en un encuentro con empresarios y comerciantes.

De acuerdo con un comunicado, Pedro Joaquín dijo que en el proyecto que encabeza se contempla un “Cozumel próspero” para todos; por ello afirmó que no se debe frenar la inversión, ya que, si no se tiene un crecimiento empresarial, no se puede tener un crecimiento laboral, por lo cual el respaldo a mencionado sector será fundamental en su gobierno.

“Algunas personas creen que los Joaquín nacieron ricos, pero no es así, mi abuelo don Nassim Joaquín no le gustaba que lo llamaron empresario, sino comerciante, él empezó vendiendo casimires, esa educación del comercio es la que traigo y hoy les puedo decir que solo quiero trabajar para sacar adelante al municipio que se está yendo de las manos” expresó el candidato.

Pedro Joaquín indicó que en los días que ha caminado en varias colonias y visitado a diversas familias, además de la falta de seguridad, el empleo ha sido la mayor demanda, por tal motivo, destacó que se tiene que respaldar al inversionista con el fin de fortalecer la cadena, puesto que, si hay inversión, si se cuenta con un nuevo negocio se genera más empleo.

Por su parte, los comerciantes coincidieron que Pedro Joaquín cuenta con la experiencia necesaria para mejorar la economía del municipio, además que en el tiempo que estuvo al frente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), apoyó con programas a dicho sector. Expresaron su interés por las propuestas expresadas por el candidato que incluye beneficios para la apertura de pequeñas y medianas empresas.

Pidieron al candidato encontrar alternativas para agilizar la tramitología que se realiza en la administración municipal, para que ésta se agilice con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los contribuyentes.

Asimismo, Eduardo Morales Rivas, presidente de la CANACO Cozumel, recordó que en los dos años en que Pedro Joaquín estuvo al frente de mencionada institución, se hizo mucho, al duplicarse el número de socios, además de inyectarles un millón de pesos para dejar las dos guarderías en un mejor estado, con capacitación y mejores salarios a las trabajadoras.

Como parte de su sexto día de campaña, el candidato de la “Coalición por Quintana Roo”, estuvo en el crucero de la avenida Xel Há y escuchó con atención a las familias de la colonia Adolfo López Mateos quienes además de brindarle su voto de confianza para rescatar Cozumel de la gris situación en la que se encuentra y pidieron mantener ese acercamiento con la población, así como esa sencillez y caballerosidad que lo caracteriza.