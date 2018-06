BOLETAS ELECTORALES

Redacción/SIPSE

KANTUNILKÍN, Q. Roo.- Cuando fui alcaldesa gestioné recursos para todos los sectores, apoyamos a hombres y mujeres del campo, he demostrado que se puede gobernar para el pueblo y con mi experiencia podemos sumar más beneficios para nuestro municipio y beneficiar a los lazarocardenses, agradezco infinitamente las muestras de afecto que tienen conmigo y con los líderes que me acompañan en esta campaña, señaló Trinidad “Triny” García Arguelles.

Lucha democrática de candidato a síndico y regidores, en verdad esta coalición hecha por PAN, PRD y MC nos sentimos agradecidos por las muestras de apoyo en colonias y en comunidades de este bello municipio.

A cambio reiteramos nuestro compromiso en tener una farmacia gratuita en el Palacio Municipal para que no le falten medicamentos a quienes lo requieran, me comprometo a una ambulancia de manera permanente en el municipio para traslado de enfermos y de emergencia, esto ya lo hemos hecho, fuimos en una ocasión un gobierno cercano al pueblo y sensible a las necesidades de todos.

Un municipio fuerte es un municipio sano, con el voto de la gran mayoría de los que vivimos en Lázaro Cárdenas, con alegría vamos este 1 de julio a darle un rostro humano a nuestras autoridades, vamos por hacer de nuestro municipio un hogar sano y con más y mejores oportunidades para todos. #TrinyGarciaPresidente