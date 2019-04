Redacción

Isla Mujeres, Quintana Roo.- A no dejarse intimidar por los políticos de siempre, llamó a los isleños la candidata a diputada del Distrito 1 por la coalición de los partidos Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Encuentro Social (PAN-PRD-PES), Atenea Gómez Ricalde, pidió que su voto sea consciente.

Atenea regresó a la zona continental de Isla Mujeres, pero esta vez para pedirle a la gente su voto de confianza. Durante su caminata en las colonias Los Rosales y El Triunfo, Atenea recibió el respaldo de los isleños, a quienes exhortó a votar por el candidato con el que más se identifiquen.

“Van a venir muchos candidatos con sus promesas y a querer comprar su voto, yo les aconsejo que escuchen a todos, acepten lo que les den, pero en las urnas voten por la mejor opción”, agregó Atenea.

La candidata de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” enfatizó que muchos candidatos aprovechan las necesidades de la gente para comprar su voto. “Quiénes más dan durante campaña sólo llegan al Congreso a robar y después se olvidan de los votantes”, puntualizó la abanderada del PAN-PRD-PES.

Por último, resaltó su compromiso de seguir trabajando en beneficio de la zona continental. “Me favorezca o no el voto el próximo 2 de junio, seguiré velando por ustedes como lo he hecho desde hace tiempo y si ganamos gestionaré recursos y trabajaré de la mano con el gobierno estatal para que tengan servicios de calidad, mejores calles, agua y todo lo que su presidente municipal no les ha dado”, concluyó Atenea.