Destaca Carlos Hernández Blanco su vocación como servidor

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- Al iniciar la tercera semana de la campaña de proselitismo, el candidato a diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el Distrito XI, Carlos Hernández Blanco continuará en contacto permanente con los habitantes de la isla refrendando su compromiso de continuar con su vocación de servicio como lo ha hecho en los últimos 34 años de su vida, basados en la lealtad, transparencia y honestidad.

Licenciado en derecho con diplomados en alta dirección de organizaciones sociales, el candidato del PRI inició su labor a los 18 años y desde entonces ha ocupado diversos cargos públicos de los que ha dejado excelentes resultados, entre ellos, el último presidente municipal que dejó las arcas del Ayuntamiento, sin deuda alguna.

Explicó: “ser presidente municipal me dejó experiencias muy gratas que aún perduran. Tal como lo dije hace un momento, me tocó gobernar el municipio con el primer presidente no Priísta en la historia de México. Y esa circunstancia política me permitió entender la necesidad de que sólo trabajando en conjunto entre los tres órdenes de gobierno, con una sola vocación de servicio, se puede salir adelante y lograr beneficios para nuestra gente”.