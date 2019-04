Redacción/SIPSE

COZUMELQ. Roo.- “Quiero ser diputado por Cozumel porque sé que es posible impulsar, desde el Congreso del Estado, un cambio con rumbo, con resultados a corto, mediano y largo plazo, que fomenten los valores que nos dan identidad, que nos dan unidad y poder impulsar políticas de alto contenido social que contribuyan a rescatar los principios y valores que nos dan integración y sentido de pertenencia” dijo en el minuto 2 del 15 de abril el candidato a Diputado por el XI Distrito, Carlos Hernández Blanco al iniciar la campaña electoral en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

También te puede interesar: Comienza Mauricio Delfín recorrido en Haciendas Real Del Caribe

De acuerdo con un comunicado, en medio de porras y aplausos pero sobre todo de un gran cariño y respeto, el abanderado priísta, acompañado de integrantes del comité directivo municipal encabezado por su presidenta, Margarita Vázquez Barrios develaron la imagen institucional de la campaña e inmediatamente envió un mensaje a los asistentes que no dejaban de exclamar: “vamos a ganar” “Vamos a ganar” “Tenemos al mejor candidato” ahí en medio de una gran muestra de afecto por parte de los militantes y simpatizantes del partido, Carlos Hernández Blanco se comprometió a seguir trabajando por Cozumel.

Al hacer uso de la palabra recordó “Mi paso por el municipio de Cozumel marcó un rumbo de crecimiento, de cero deuda, de igualdad, de inclusión, de trabajo, de desarrollo humano y social; ese es el rumbo que queremos ratificar y profundizar. No soy un improvisado, muchos años de mi vida los he dedicado a una vocación de servicio que sigue presente con las mismas ganas de siempre, he aprendido, a servir a nuestro Estado, a Cozumel y ustedes son la fortaleza de mis sentimientos”.

Antes de iniciar con la colocación de micro perforados en algunos vehículos, refrendo “Creemos en lo que hacemos, creemos que es posible un Cozumel mejor, que nuestros jóvenes tengan su futuro aquí y también creemos en nuestra historia, Si nos mantenemos TODOS JUNTOS, mujeres, hombres, jóvenes, discapacitados, maestros, empresarios, comerciantes, UNIDOS POR COZUMEL, el futuro será extraordinario y no habrá nada que no seamos capaces de realizar.

Por la mañana se efectuó una conferencia de prensa y posteriormente por la tarde, si las condiciones del clima lo permiten se estaría realizando una marcha que marcará el inicio de actividades por las calles y visitas domiciliarias en toda la mancha urbana.

LIC. CARLOS HERNANDEZ BLANCO

CANDIDADO A DIPUTADO

POR EL DISTRITO XI

DATOS PERSONALES

NOMBRE: CARLOS RAFAEL HERNANDEZ BLANCO

DIRECCION: CALLE 5 SUR, No. 4, COL. CENTRO, COZUMEL, Q. ROO

ESTADO CIVIL: SOLTERO

NACIONALIDAD: MEXICANA.

EDAD: 52 AÑOS.

LUGAR DE NACIMIENTO: COZUMEL, QUINTANA ROO.

FECHA DE NACIMIENTO: 08 DE ENERO DE 1966.

2 HIJOS (REGINA Y RAFAEL)

ANTECEDENTES PROFESIONALES

• LICENCIADO EN DERECHO.

• DIPLOMADOS EN ALTA DIRECCION EN ORGANIZACIONES SOCIALES

CARGOS OCUPADOS EN LA ACTIVIDAD PUBLICA

SECRETARIO PARLAMENTARIO 1986-1987

PROCURADURIA GENERAL DE

LA REPUBLICA P.G.R.

MERIDA, YUCATAN.

REGIDOR PROPIETARIO 1988-1989

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

MERIDA, YUCATAN.

SECRETARIO TECNICO DEL 1989

DIR. GENERAL DE FONATUR

DIRECCION GENERAL

MEXICO, D.F.

SECRETARIO PRIVADO DEL 1992-1993

SECRETARIO FEDERAL DE TURISMO

SECRETARIA DE TURISMO

MEXICO, D.F.

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO 1996

POLITICO

SECRETARIA GENERAL DE

GOBIERNO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

SECRETARIO PARTICULAR DEL 1996-1998

C. GOBERNADOR DEL ESTADO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

DIPUTADO LOCAL POR EL VIII 1999 - 2001

DISTRITO ELECTORAL

PRESIDENTE DEL C.D.E. DEL P.R.I. EN 2001

QUINTANA ROO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE LA ISLA DE COZUMEL, Q. ROO 2002 – 2005

REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR DEL 2005-2009

ESTADO ENLA ZONA NORTE DE Q. ROO

SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2009-2011

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 67 EN LICENCIA

DELEGADO FEDERAL DEL ISSSTE EN EL 2013-2016

ESTADO DE QUINTANA ROO

PRESIDENTE DEL C.D.M. DEL P.R.I. EN 2017- 2018

AFICIONES Y PASATIEMPOS

• AFICIONADO A LA PESCA

• HINCHA DE LOS PUMAS DE LA UNIVERSIDAD

• LE GUSTA LA MUSICA OCHENTERA. MANA ES UNO DE SUS GRUPOS PREFERIDOS

• APODO: CHOVI ó CHB

LOGROS COMO PRESIDENTE MUNICIPAL

FINANZAS

• Iniciamos la gestión con deuda y una reducción de 12 millones de pesos en nuestro presupuesto.

• Duplicamos el nivel de recaudación

• Por tres años consecutivos bajamos el impuesto predial

• Establecimos un presupuesto participativo por colonia

• Incrementamos tres veces la cobranza por zona Federal

• La recuperación de Xel-ha está dando una renta mensual de casi 700 mil pesos mensuales.



OBRA PÚBLICA

• La remodelación del Malecón

• Medio Millón de metros cuadrados de pavimento (el equivalente de una carretera de Tulum a Cancún)

• El CRIC

• 70 pozos nuevos de absorción

• 4 nuevos parques

• Rehabilitación integral de 23 parques

• Cambio visual en calles y avenidas

• 5 nuevos campos deportivos

• La Perrera Municipal

OBRA SOCIAL

• Construcción del CRIC

• Premiados por el gobierno Federal por el programa de desayunos calientes

• Operación Sonrisa

• LA primera Clínica Integral de Labio y Paladar Hendido

• La creación del Programa AVES y 14.000 familias beneficiadas

EDUCACION

• Primer Municipio del País con todas las aulas con medios informáticos, Premio de la Presidencia.

• Pago de las cuotas escolares

• Construcción de nuevas Aulas

• Cero rezago educativo

• Todas las escuelas en el programa de calidad

• El 20 por ciento de la población estudiantil fue becada.

• La Escuela Municipal de Música

• Ballet Folklórico Municipal

• Se premió con una computadora a los mejores promedios estudiantiles del bachillerato.

DEPORTE

• 5 nuevos campos deportivos

• Creación del cuerpo de salvavidas

• Cancha de fútbol rápido

POLITICA COSTERA

• Se llevó la voz de Cozumel ante la Comisión Nacional Hacendaria

• Se integró a la Agenda XXI

• Se constituyó la Agenda del Mar

• Se tomó el liderazgo a nivel nacional de la política costera

SE DEJARON LOS FONDOS PARA

• La cárcel Municipal

• La alberca Olímpica

• La Carretera Transversal

• La finalización del cableado subterráneo del malecón