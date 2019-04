"Guillotina" a servidores públicos que no cumplan promesas de campaña: Greg

Redacción/SIPSE

Cancún, Quintana Roo.- Los servidores públicos que no cumplan sus promesas de campaña deben ser sustituidos del cargo, propuso Greg Sánchez, candidato a diputado local por el Distrito 3 del Partido Encuentro Social Quintana Roo.

De acuerdo con un comunicado, el abanderado de la coalición "Orden y Desarrollo por Quintana Roo" lamentó que en Cancún haya funcionarios públicos que en campaña mostraron un rostro e hicieron promesas para que la gente votara por ellos y hoy que están en los cargos se olvidan de sus compromisos.

"Una de mis propuestas de campaña es que todo aquel que sale a buscar el voto cumpla lo que prometió", afirmó.

Agregó que esta propuesta sería incluida en la Constitución Política del Estado.

Greg indicó que el servidor público debe tener presente que es un empleado del pueblo y tiene que responder por sus acciones.

Agregó que la gente está harta de que en cada elección haya políticos que les vean la cara porque cuando ganan ya no regresan al distrito ni cumplen lo que prometieron.

"Lo más sagrado de una persona es su palabra y quien no tiene palabra no tiene honor", concluyó.