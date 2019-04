Nunca hay que dejar de luchar por Cancún: Greg

Redacción/SIPSE

Cancún, Quintana Roo.- En ningún momento hay que bajar la guardia ni a dejar de luchar por un mejor Cancún, convocó Greg Sánchez Martínez, candidato de la coalición "Orden y Desarrollo por Quintana Roo" a diputado local por el Distrito 3.

"La gente que menos tiene no tiene Semana Santa, no tiene vacaciones y lo que tiene es esperanza de que esta pesadilla pueda terminar", expresó.

De acuerdo con un comunicado, Greg Sánchez expuso que en cada uno de sus recorridos, durante estos primeros cuatro día de actividades de campaña, la gente le señala que está harta de la inseguridad, de la falta de respuesta de la autoridad de su ciudad, de la improvisación y de que no ven voluntad para tratar de hacer bien las cosas.

"Esto va a cambiar a partir del próximo dos de junio. Se necesita gente con experiencia, capacidad y voluntad para servir", indicó.

Greg Sánchez manifestó que desde el Congreso del Estado promoverá leyes que ayuden a terminar con la inseguridad, la improvisación y la corrupción.