PLAYA DEL CARMEN.- “Están dedicados a denostar e inventar calumnias como muestra de su desesperación, porque saben que quien tiene la aceptación de los solidarenses soy yo” opinó Lili Campos, candidata a diputada por el distrito 10 por la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo", sobre la guerra sucia que persiste su contra por parte de sus adversarios.



Señaló que en cada una de los recorridos que ha realizado en las diferentes colonias que comprenden el décimo distrito, la respuesta de los ciudadanos ha sido positiva, sumando más simpatizantes al proyecto para recuperar el rumbo de Solidaridad.



“El apoyo de los solidarenses en las colonias durante las caminatas ha sido muy importante porque me hacen saber que tengo la aceptación y el respaldo de cada uno de ellos. Yo seguiré visitando todo el distrito 10, es muy importante para mí compartir el proyecto que nos va a permitir recuperar el rumbo de Solidaridad” explicó.



En este sentido Lili Campos indicó que las noticias falsas y ataques que ha recibido a través de redes sociales no son ni serán un obstáculo para seguir avanzando, sin embargo no pasarán por alto estas acciones para las cuales dijo se procederá legalmente.



Lamentó que hoy en día las mujeres tengan que padecer de violencia política, cada que buscan participar como candidatas a cargos de elección popular. Por ello sostuvo que es importante tomar más fuerza y seguir trabajando para que sea reconocido el esfuerzo de todas las mujeres el cualquier ámbito.



La candidata de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” por la diputación del distrito 10, Lili Campos realizó un recorrido en la colonia Luis Donaldo Colosio, donde cada vez son más los que se suman para apoyarla.

