CANCÚN, Q. Roo.- El candidato por el Distrito Cinco, Eduardo Pacho Gallegos, sostuvo que, la Ley de cuotas y tarifas para los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales del estado de Quintana Roo, fue modificada en el 2013 en manos del priista Roberto Borge Angulo y de su sequito político quienes hoy pretenden regresar al poder, pero con otro color.

Eduardo Pacho, sostuvo que la modificación a esta ley es competencia directa del Congreso del Estado, por lo que al llegar a la legislatura trabajará para evitar estos abusos a los ciudadanos.

“Lo que hoy pagamos es un robo, se use o no el agua se paga, cuando no debería ser así, por eso es necesario unir fuerzas para llegar al Congreso y modificar esta Ley que tanto ha sangrado a nuestra gente”, finalizó.

“Fue en el 2013 que la ley antes mencionada se ajustó, según el artículo 39 el costo del agua pasó de 80.00 pesos como cuota base, a un incremento del 60 por ciento, sin embargo, la cantidad hoy en día rebasa los 150 pesos de cuota mínima, dinero que muchas familias no tienen”.