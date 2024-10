La adaptación de “Crueles intenciones” llegará a Prime Video en noviembre

Amazon ha encargado una nueva serie de televisión basada en la película de culto de 1999, Crueles intenciones (Cruel Intentions). La serie, que constará de ocho episodios, se estrenará en noviembre a través de su servicio de streaming Prime Video.

La trama de esta adaptación se inspira en la novela Les Liaisons Dangereuses, como la película original. Sin embargo, en lugar de centrarse en estudiantes de secundaria en Nueva York, la serie se trasladará a Washington D.C., donde dos hermanastros harán todo lo posible por mantenerse en la cima de la jerarquía de la vida griega en su universidad de élite.

Cruel Intentions, a ruthless new series, is coming to Prime Video November 21. pic.twitter.com/u2sv0avxXC — Prime Video (@PrimeVideo) October 24, 2024

Un incidente de novatadas pone en peligro todo el sistema Panhelénico, por lo que estos personajes usarán tácticas despiadadas, incluida la seducción de la hija del Vicepresidente de Estados Unidos.

La serie es desarrollada por Phoebe Fisher y Sara Goodman, y producida por Sony Pictures Television, Amazon Studios y Original Film.En cuanto al elenco, Amazon ha confirmado la participación de Sarah Catherine Hook como Caroline Merteuil, Brooke Lena Johnson como Beatrice, y Zac Burgess como Lucien.

Además, Khobe Clarke, conocido por su papel en Yellowjackets, interpretará a Scott. Otros miembros del elenco incluyen a Sara Silva, John Harlan Kim y Myra Molloy.

La única estrella de la película original que regresará para esta nueva versión es Sean Patrick Thomas, quien retomará su papel como el Profesor Chadwick.

La serie de Cruel Intentions se perfila como uno de los estrenos más esperados del año en Prime Video, plataforma que ya cuenta con éxitos como Daisy Jones & The Six y The Summer I Turned Pretty.

(Con información de ELLE)