¿Adiós al Óscar? Destapan tuits controversiales de Karla Sofía Gascón

La estrella de ‘Emilia Pérez’, Karla Sofía Gascón, se ha visto envuelta en otra polémica que pone en peligro sus nominaciones a los Premios Óscar 2025, al tocar temas delicados.

La controversia tiene su origen en X (antes Twitter), plataforma donde Gascón suele expresar su punto de vista sobre asuntos como la comunidad musulmana en España, el asesinato de George Floyd y la diversidad en los mismos premios a los cuales está nominada.

Ante el temor de ser ‘funada’, la actriz borró sus publicaciones este jueves, sin embargo, usuarios lograron rescatar sus opiniones a través de screenshots. La mayoría data de 2020 y 2021.

En una publicación con fecha del 22 de noviembre de 2020, Gascón habla sobre los musulmanes en España, su país de origen.

El 2 de septiembre de 2020, compartió una foto de una familia musulmana en un restaurante y agregó el siguiente mensaje:

En una publicación del 29 de enero de 2021, afirmó que "el islam no cumple con los derechos internacionales" y que "las religiones deben ser prohibidas mientras no cumplan con los Derechos Humanos".

Sus comentarios sobre la religión no pararon ahí. El 16 de agosto de 2021, escribIó:

"Estoy tan harta de toda esta mierda, del islam, del cristianismo, del catolicismo y de todas las putas creencias de idiotas que violan los derechos humanos".

Acerca del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, declaró que:

emilia pérez’ lead actress, karla sofía gascón just deleted her racist tweet about george floyd but since i predicted she would delete it I screen recorded it. pic.twitter.com/DRdKn39dLI