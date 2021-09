En la Casa Azul presentan el libro sobre la obra de Frida Kahlo

CIUDAD DE MÉXICO.- La voz de Ofelia Medina leyendo fragmentos de la escritura de Frida Kahlo dio inicio a la presentación del libro "Frida Kahlo. Obra pictórica completa" (Taschen, 2021). En la Casa Azul, donde nació, vivió y murió la pintora se presentó a los medios de comunicación este gran libro que editó Luis-Martín Lozano y que es la más completa investigación acerca de sus pinturas.

Es un estudio de 152 pinturas donde incluso se refiere el caso de obras perdidas, el caso de los dos cuadros destruidos o el de los desaparecidos.

"Frida Kahlo. Obra pictórica completa", dijo Luis-Martín Lozano era un proyecto que el editor alemán Benedikt Taschen había soñado hacía tiempo. Dentro de esta edición de Taschen, de Obra Completa, se han publicado libros de, entre otros artistas, de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Caravaggio, Velázquez, Gustav Klimt y los murales de Diego Rivera (de Luis-Martín Lozano y Juan Coronel Rivera). Frida es la primera mujer artista de quien se hace esta edición especial, XXL, que tuvo un tiraje, por ahora, de 30 mil ejemplares.

Lozano contó que si bien el editor alemán le había planteado esta propuesta hace muchos años, fue finalmente hace siete años cuando comenzó a hacerlo. Entonces se planteó hacer una propuesta de "un libro que comentara por primera vez, en la historia del arte, todas y cada una de las pinturas de Frida. Ante tanto libro que aborda su biografía, personalidad, amantes, novios, vestidos, joyas, no había uno sólo que discutiera y analizara sus pinturas. Me parecía, como historiador del arte, que era una enorme deuda, era increíble que no hubiera investigación en ese campo, siendo que la pintura es el motor de todas estas experiencias, emociones y sensibilidades de Frida Kahlo".

Explicó que existen dos grandes colecciones de Frida Kahlo, la que integró Dolores Olmedo y la colección Gelman (de Jacques y Natasha Gelman), pero que se han dejado de ver muchas otras obras.

"El libro lo que intenta es analizar todas, no de las que se han escrito las mismas ideas, porque además -hay que decirlo-- se repiten las ideas, se repiten los errores y se hace poca investigación documental".

Añadió que además de estas colecciones, para la documentación fue punto de partida el Catálogo Razonado que en 1988 publicaron Helga Prigntz, Salomón Grimberg y Andrea Kettenmann; también la información colateral que revelan las cartas de Frida Kahlo, y resaltó la importancia de la escritura de la artista.

Describió que el corazón del libro es el catálogo de obra, donde Lozano y las historiadoras del arte Andrea Kettenmann y Marina Vázquez analizan una a una las 152 pinturas.

El historiador del arte, quien en 2000 y 2007 publicó libros sobre la pintura, dijo que este libro no intenta ser definitorio, que busca que futuras generaciones encuentren nuevas rutas.

En la presentación participaron Ofelia Medina – la actriz fue la protagonista de "Frida, naturaleza viva", que en 1983 dirigió Paul Leduc; así como Cristina Kahlo, que se refirió a la importancia de la fotografía en la obra de la pintura, y Lulú Creel, directora de Sotheby's México.

Al cierre de la presentación, Lozano concluyó que esta colección en México tiene dos lugares de honor con Frida y Diego, que Frida es la primera mujer artista a nivel mundial. "Es un privilegio para México, para mí como historiador del arte es un honor poder participar en un proyecto así, llevando lo mejor que nosotros tenemos, nuestra cultura".

