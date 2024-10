La gran final de Miss Universo 2024 se celebrará en la Arena CDMX

El próximo 16 de noviembre, la Arena Ciudad de México será el escenario de la gran final de Miss Universo 2024. Este evento contará con la participación de más de 120 candidatas, lo que representa un récord histórico para el certamen.

Según Raúl Rocha Cantú, presidente de la organización, este será uno de los escenarios más grandes en la historia del concurso.

It’s almost time! We’re less than 30 days away from crowning Miss Universe 2024! 👑 Are you ready? Join us this Nov. 14 & 16 at the Arena Ciudad de Mexico.



