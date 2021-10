!Ay Marcia! La peliteñida cambia de look y seguidores quedan fascinados

Tras 20 años de la exitosa novela “Yo soy Betty la Fea” un personaje que resalto dentro del melodrama fue sin duda el de Patricia Fernández alias la peliteñida, la cual era odiada por todo el cuartel de las feas por ser una mujer arrogante, presumida y guapa.

View this post on Instagram Una publicación compartida por lornacepeda (@lornacepeda)

“Lorna Cepeda” quien diera vida a este icónica figura junto a su famosa frase “Yo hice SEIS semestres de finanzas en la San Marino”, sigue vigente y con una popularidad impresionante, ya que gracias a esta novela su fama salto de forma mundial, un dato importante de este programa que durante el confinamiento la telenovela alcanzo una popularidad impresionante dentro de la plataforma de Netflix estuvo por más de 1 año en el top 10.

Actualmente la Lorna esta cumpliendo 50 años por lo que se ha visto muy activa en redes sociales, esto deja ver que su red favorita es Instagram en la cual compartiendo sus momentos en su día a día.

La actriz a sorprendido que los años no han pasado en ella por lo que la podemos ver siempre muy guapa y jovial, hace unas horas sorprendió a todos sus seguidores ya que impresiono con su nuevo cambio de look, dejando atrás su rubia cabellera por un espectacular castaño, por lo que ha recibido miles de elogios en su red, compartió una video revelando como quedo su nuevo cambio look dejando en el pasado su clásico personaje.

View this post on Instagram Una publicación compartida por lornacepeda (@lornacepeda)

Con información de Mag el Comercio.

También te puede interesar:

Sorprende look de Ed Sheeran en nuevo video musical

¿Qué le pasó a Zac Efron? Internautas 'lloran' su nuevo look

Amanda Miguel cambia de look: Se despide de sus icónicos rizos