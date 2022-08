"Falsa acusación", Mau Nieto demanda a la mujer que lo acusó de abuso

Mauricio (Mau) Nieto reveló que presentó una demanda formal a la mujer que lo acusó de abuso en días pasados, el comediante refirió que tal declaración es una “falsa acusación”.

A través de redes sociales, el presentador de “El frasco” compartió un comunicado de viva voz en el que espera que se haga justicia ante los hechos falsos, asimismo apuntó que no hablará más del caso.

Mau Nieto explicó que la denuncia pública trajo un terremoto mediático que desordenó por completo su vida, tanto de manera emocional, social y laboral.

También manifestó estar consciente de la imagen pública que ha creado, ya que su contenido siempre habla sobre los excesos con el alcohol, sin embargo acusa que eso no significa que en la vida real sea una mala persona.

“Estoy consciente que existe una imagen pública que yo mismo creado de fiesta y alcohol, pero eso no significa que sea una mala persona ni mucho menos que todo lo que se diga de mí en redes sociales tiene que ser creíble; una cosa es mi estilo de vida y otra cosa muy distinta es que se me acuse de ser un abusador que no soy”, aseguró.

Finalmente reveló que interpuso una demanda contra la productora Melissa Yamel, mujer que el pasado 15 de agosto señaló que fue víctima de abuso sexual por parte de Mau Nieto.

“El día de ayer ejercí mi derecho a defenderme y puse una demanda en contra de la persona que me acusó por hechos falsos en sus redes sociales… Esperemos que se haga justicia con este tema y a partir de este momento yo ya no hablaré más de este caso en mis redes sociales”, concluyó.

Amigos de Mau Nieto creen en su inocencia

Tras la difusión del video, los amigos famosos del standupero como: Tania Rincón, “El Capi Peréz”, Mariana Echeverría, Chumel Torres, entre otros, enviaron mensajes de apoyo.

“¡Qué pronto se haga justicia! Un abrazote papi”, “te quiero compa”, “¡un fuerte abrazo mau! Yo te creo”, se lee en los comentarios.