¿El Príncipe Harry y Meghan Markle tienen problemas matrimoniales?

Luego de que varios de sus negocios y planes laborales colisionaran y terminaran en mal puerto, Meghan Markle y el Príncipe Enrique podrían estar resintiendo estos golpes dentro de su matrimonio.

De acuerdo con el medio RadarOnline, quien consultó a una fuente cercana a la pareja, todos estos problemas en su agenda han provocado que ambos se tomen un tiempo por separado para restaurar su amor.

Prince Harry and Meghan Markle sources deny rumors of trouble in paradise https://t.co/3MRqhSo4sl pic.twitter.com/L1aiv7HPgY